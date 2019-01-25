Свет дали, дороги чистят: в Волгоградской области устраняют последствия метели

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-25T10:46:13+03:00

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К утру 25 января метель в Волгоградской области поутихла, но ее последствия до сих пор устраняют. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, сейчас на расчистке дорог задействовано более 460 единиц техники, 50 из которых работают на федеральных трассах. За сутки использовали 1174 тонны противогололедных материалов. На данный момент движение открыто по всем дорогам в регионе.

Но водителей предупреждают: сложная ситуация остается на дорогах в Палласовском районе, где из-за низовой метели образовались накаты. По данным волгоградского Гидрометцентра, кое-где из-за обильного количества осадков высота снежного покрова увеличилась до 40-65 сантиметров. Автомобилистам рекомендуют по возможности отложить поездки, а также напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима.

Энергетики Заволжья также работают в усиленном режиме. Напомним, 24 января из-за аварии в Казахстане без электричества остались 26 поселков (более десяти тысяч человек) в Палласовском районе. На устранении ЧП работало девять бригад энергетиков ПАО МРСК «Юга» и ПМЭС. К ночи электроснабжение наконец-то восстановили в поселках Эльтон, Красная Деревня, Путь Ильича, Большие Химки, Венгеловка, Приозерный, Карабидаевка, Карпов, Калинина.