2019-01-25T10:29:30+03:00
Происшествия

В разлитый после аварии на волгоградской трассе битум «вляпались» десятки машин

Из разбитой цистерны на дорогу вылилось пять тонн липкой смеси
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Краснодарский водитель цистерны стал виновником ДТП.Краснодарский водитель цистерны стал виновником ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Минувшие сутки 24 января стали для водителей и волгоградских дорожников настоящим испытанием на прочность: трассы замело, на дорогах гололед, а тут еще и крупная авария с грузовиком, который вез битум. А все из-за беспечности краснодарского водителя «DAF». Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, это он не выдержал боковой интервал, зацепил сначала «ВАЗ 21144» (который ехал из Башкирии), а потом протаранил припаркованный у обочины грузовик с прицепом. От удара лопнула цистерна, и на дорогу вылилось почти пять тонн липкой смеси. Горячий битум в считанные минуты растопил снег на дороге, и тут же вмерз в трассу. В эту смоляную липучку «вляпались» десятки машин, которым не посчастливилось следовать по саратовской трассе в это же время.

Испытанием для водителей стал не только снег, но разлитый по трассе битум. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Испытанием для водителей стал не только снег, но разлитый по трассе битум.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Теперь дорожным службам придется счищать с дороги не только снежные наметы, но и корку из смолы, которую на десятки метров растянули по трассе колесами машины. Не позавидуешь и автовладельцам, которым теперь придется раскошелиться на дорогую химчистку своих заляпанных битумом «железных коней».

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