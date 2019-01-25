В Волгограде иномарка вылетела с дороги, сбила пешехода и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-25T09:29:37+03:00

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Метель, которая вчера обрушилась на Волгоградскую область, привела к многочисленным авариям на дорогах. В Волгограде на скользкой магистрали не справилась с управлением 40-летняя женщина-водитель. Пострадали три человека.

Авария случилась уже вечером - примерно в половине восьмого по волгоградскому времени - 24 января на улице Рабоче-Крестьянской. Очевидцы в соцсетях распространили жуткие фотографии, где иномарка вмята в столб от рекламного щита. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, которые выяснили обстоятельства случившегося, иномарка «Хёндэ Солярис» мчалась со стороны улицы Базисной в сторону Иркутской, на пересечении с улицей Североморцев при торможении ее закрутило на дороге и вынесло на тротуар. Машина сбила 34-летнего пешехода и далее врезалась в опору.

- В результате ДТП водитель, ее 31-летний пассажир и пешеход с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - уточняют в ведомстве.