2019-01-25T08:51:49+03:00
Недвижимость

30 управляющих компаний лишатся лицензий в Волгоградской области

В 2018 году потеряли право работать 19 недобросовестных УК
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сфера ЖКХ остается больной темой для волгоградцев.Сфера ЖКХ остается больной темой для волгоградцев.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Жалобы на коммунальщиков для волгоградцев – не редкость. Далеко не все дворы и дома содержат в порядке. В 2018 году в Волгоградской области аннулировали лицензии 19 недобросовестных управляющих компаний. Часть обанкротились, часть были «призраками» и не обслуживали ни одного дома, часть из них работали спустя рукава. В 2019 году позорный список расширится минимум втрое. По информации региональной инспекции госжилнадзора, сейчас на рассмотрении в судах находятся иски о лишении лицензий на право работать еще тридцати УК. При этом получили за год лицензии 26 новых управляющих организаций.

За 2018 год волгоградцы более 30 тысяч раз пожаловались в Госжилнадзор на коммунальщиков. Инспекция провела 10 тысяч проверок по обращениям. Как результат - около пяти тысяч административных дел, 102,7 миллиона рублей штрафов и исключение из реестра у недобросовестных УК сведений о 426 домах.

- Плюс к этому через суд отменили 43 решения общих собраний собственников о выборе управляющих организаций, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре.

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