2019-01-24T21:21:55+03:00
Общество

Мусорный регоператор почти прибрал контейнерные площадки на Красном

Всего за сутки вычищены 60 мусорок
Екатерина МАЛИНИНА
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Так стало.Так стало.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев с начала года больше всего волную две беды: гололед и мусор, точнее, наоборот: мусор и гололед. Если скользкие дорожки это вина не только коммунальщиков, но и меняющейся каждый день дороги, то в превращении города в одну большую помойку виноват именно регоператор. Причины мусорного коллапса называются разные. Но жителям, живущим уже три недели рядом со свалками отходов, от этого не легче. После волшебного «пенделя» от мэра, губернатора, обещственников и депутатов, регоператор ускорился. Только за сутки он убрал 61 площадку с мусором. Больше всех повезло жителям Краснооктябрьского района. Там зачистили горы отходов, вывезли 184 кубометра мусора. Самая большая гора скопилась на Металлургов, 54 – 60 кубометров, не видно было контейнеров из-за накиданных пакетов на улице Ватутина, 8 и в поселке Мирном. Поработали мусоровозы и в частном секторе.

Так было. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так было.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Повезло в этот день жителям улиц Казахская, Василевская, Чебышева в Советском районе. Также работал регоператор в Ворошиловском районе.

- Мы заканчиваем тонкую настройку логистических маршрутов для более оперативного и качественного вывоза отходов, - сообщили в ООО «Управление отходами — Волгоград».

Почему нельзя было тонко настроиться раньше, до 1 января, не понятно.

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