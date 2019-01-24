На Саратовскую заметенную трассу после аварии вылилось 5 тонн битума

СЕГОДНЯ 20:37 2019-01-24T20:37:27+03:00

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В Волгограде из-за метелей закрыли для фур и автобусов сразу две федеральных трассы «Волгоград-Москва» и «Волгоград-Саратов-Сызрань». Обстановка на дорогах очень сложная. Видимость всего десять метров. Дорожники работают без отдыха, но это капля в море. На помощь автомобилистам стянулись и дополнительные экипажи ДПС и сотрудники МЧС. На заснеженных трассах произошло несколько аварий, одна из них случилась еще днем недалеко от Камышина.

В стоящий на обочине грузовик «Даф» с прицепом врезался по касательной другой «Даф» с цистерной. Дальнобойщик перевозил битум. От удара в емкости образовалась дыра, через которую на обледенелую дорогу вылилось пять тонн битума. Так что к устранению последствий метели экстренным службам добавилось работа по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, ни один из водителей в аварии не пострадал.

Сейчас на трассе продолжают дежурить сотрудники МВД, которые подвозят водителям при необходимости бензин, чтобы те могли не глушить двигатели на морозе. Пожилым людям и детям предлагают переждать непогоду в гостиницах Камышина и Михайловки.