Губернатор Андрей Бочаров сыграл в футбол с роботом

СЕГОДНЯ 19:54 2019-01-24T19:54:49+03:00

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25 января вся молодежь и не только молодежь отмечает Татьянин день. Перед праздником в ВолГУ приехал губернатор Волгоградской области . Звучали не только поздравления, но и предложения. Глава региона решил создать новый волгоградский проект, который бы помог студентам старших курсов и выпускникам начать свое дело. У современных молодых людей огромный потенциал и возможности. Им лишь нужно немного помочь. Это позволит развивать город. Строить будущее. В ближайшее время умные люди в администрации Волгоградской области разработают программу поддержки, инициативные группы определят критерии, по которым будут отбираться самые интересные идеи.

Также губернатор прошелся по университету и посмотрел, как в нем выполняется программа дополнительного образования для школьников "Интеллектуальных консорциум". Андрей Бочаров даже сыграл в футбол с роботом, который «тренирует» юных участников проекта. Хотя мяч и был детский, но пасы были точными.