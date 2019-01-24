В Волгограде машины, мешающие уборке, увозят на штрафстоянки

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-24T18:56:53+03:00

Дорожники просят не оставлять свои машины в неположенных местах. Фото: мэрия Волгограда

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В Волгограде дорожникам не позавидуешь. Погода заставляет работать их в усиленном режиме не первую неделю. То гололед, то дождь, то метель. 24 января на улицы города выехали 90 машин спецтехники. Правда, работу осложнили автомобили, припаркованные вдоль улиц и не дающие расчистить по ширине все полотно.

- Транспортные средства, брошенные под знаками, запрещающими остановку и стоянку, и табличкой «работает эвакуатор» и мешающие работе тяжелой спецтехники муниципальных служб, эвакуируются, - рассказал заместитель директора МКП «ГЦУПП» Андрей Павленко.

Эта участь постигла несколько десятков автомобилей. На их владельцев составили протоколы. Искать свои «ласточки» они будут на штрафстоянках. Также им предстоит оплатить эвакуацию и штраф.

Остальных водителей просят парковаться в положенных местах или оставить машины дома на время непогоды.