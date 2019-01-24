Дополнительные экипажи ДПС помогают водителям, застрявшим в метель на федеральных трассах

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-24T18:33:56+03:00

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Погода удивляет волгоградцев чуть ли не каждый день. Метель накрыла Волгоградскую область. И если в городе был легкая вьюга, то в области на трассах настоящий буран, видимость не больше 5 метров. Еще в первой половине дня ГИБДД закрыла трассы Р-228 и Р-22 «Каспий» для фур и общественного транспорта. К вечеру обстановка лучше не стала. Попавшими в пургу оказались десятки машин. Чтобы помочь людям, в Камышинский и Михайловский районы отправили дополнительные экипажи ДПС на всепроходных УАЗах. Полицейские будут помогать вытягивать автомобили, займутся подвозом ГСМ попавшим в снежный плен водителям. Пожилым людям и детям предложили разместиться в гостиницах районных центров.

На трассах продолжает в усиленном режиме работать дорожная техника. Хотя метель и уничтожает за пару часов весь результат работы дорожников, но без КДМ, бульдозеров и КамАЗов было бы совсем плохо. Водителям советуют не отправляться пока в путешествия по этим направлениям.