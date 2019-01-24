2019-01-24T17:05:33+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель на «Ладе Приора» сбил 15-летнюю девочку и сбежал

Полиция разыскивает виновника ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Волгоградцы, нужна помощь: разыскивают водителя, который сбил девочку-подростка и трусливо сбежал! Случилось это утром в поселке Ангарский Дзержинского района Волгограда 24 января, примерно - с 08.40 до 08.50.

Если быть точнее, это ДТП произошло на улице Калеганова - у дома №9. Девочка торопилась в школу на занятия, шла по дороге во дворе, когда на нее наехала легковушка. Известно, что это была «Лада Приора» белого цвета. При этом номерные знаки на автомобиле отсутствовали.

Водитель-виновник даже не вышел из машины, чтобы убедиться, что в ребенком все в порядке. Наоборот, он, испугавшись ответственности, сбежал.

Медиков и полицию уже вызвали очевидцы случившегося. Девочку с ушибами доставили в медучреждение. Благо ее жизни ничего не угрожает.

А полиция, тем временем, разыскивает виновника.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП или о личности водителя, с просьбой сообщить им по телефонам: 93-21-31, 93-77-75, 8-937-736-77-77.

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