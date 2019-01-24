Бизнесмен из Волгограда перевел иностранцам 4 миллиона долларов и забыл их вернуть

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-24T16:27:02+03:00

Волгоградец так и не получил оборудование от поставщиков, но почему-то не стал возвращать предоплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Волгограде будут судить богатого, но очень «забывчивого» бизнесмена. Этот владелец компании перевел своим иностранным поставщикам почти 4 миллиона долларов, и забыл о потраченных деньгах. Сегодня, 24 января, Волгоградская областная прокуратура предъявила коммерсанту обвинение по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах».

Все началось еще в октябре 2013-го. тогда бизнесмен заказал за границей оборудование по производству ювелирных изделий. Заключил контракт на сумму 5 миллионов долларов. Перевел поставщику предоплату - более 3,5 миллионов долларов (свыше 117 миллионов рублей), и… ничего не получил взамен. Заказанное оборудование так и не пришло. Предоплату тоже не вернули. При этом волгоградский бизнесмен даже не пытался, как трактует закон РФ, «вернуть деньги за уплаченные нерезидентам, но неввезенные в Российскую Федерацию товары».

Позже этот коммерсант заключил еще один контракт с иностранцами на поставку аналогичного оборудования, и также перечислил в валюте по контракту свыше 588 тысяч долларов США (более 30 миллионов рублей). Срок поставки оборудования по этому контракту истек 20 января 2018-го. Но, как показала проверка сотрудников СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, никаких мер по возврату своих миллионов бизнесмен также не предпринимал.

Свою вину руководитель коммерческой фирмы уже признал, - уточняют «КП-Волгоград» в прокуратуре. Уголовное дело направили в Волжский горсуд.