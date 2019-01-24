Трассу "Волгоград-Москва" закрыли для фур и автобусов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-24T17:11:38+03:00

К 15.00 трассу на Москву закрыли. Когда откроют, сообщат дополнительно. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Во второй половине дня 24 января снежная буря в Волгоградской области окончательно разбушевалась. Видимость на дорогах региона сократилась до критических отметок, из-за заносов буксуют не только длинномеры. В полдень закрыли для движения автобусов трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград», а к трем часам дня было принято решение закрыть для фур и общественного транспорта еще и трассу «Волгоград - Москва».

- Из-за сильной метели ограничение движения вводится на участке трассы Р-22 «Каспий» с 749 по 810-й километры, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Об изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно.

Напомним, что по прогнозам волгоградских синоптиков, снегопад в регионе продлится как минимум до конца дня. В Волгограде из-за метели уже произошли несколько десятков аварий. На трассах также сохраняется сложная обстановка. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок!

На трассе Р-22 "Каспий" патрулируют экипажи ДПС, дополнительно туда направили наряды из Управления ГИБДД по Волгоградской области.