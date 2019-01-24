2019-01-24T17:11:38+03:00
Общество

Трассу "Волгоград-Москва" закрыли для фур и автобусов

Из-за снегопада ограничено движение по дороге Р-22 «Каспий»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
К 15.00 трассу на Москву закрыли. Когда откроют, сообщат дополнительно.К 15.00 трассу на Москву закрыли. Когда откроют, сообщат дополнительно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Во второй половине дня 24 января снежная буря в Волгоградской области окончательно разбушевалась. Видимость на дорогах региона сократилась до критических отметок, из-за заносов буксуют не только длинномеры. В полдень закрыли для движения автобусов трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград», а к трем часам дня было принято решение закрыть для фур и общественного транспорта еще и трассу «Волгоград - Москва».

- Из-за сильной метели ограничение движения вводится на участке трассы Р-22 «Каспий» с 749 по 810-й километры, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Об изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно.

Напомним, что по прогнозам волгоградских синоптиков, снегопад в регионе продлится как минимум до конца дня. В Волгограде из-за метели уже произошли несколько десятков аварий. На трассах также сохраняется сложная обстановка. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок!

На трассе Р-22 "Каспий" патрулируют экипажи ДПС, дополнительно туда направили наряды из Управления ГИБДД по Волгоградской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде водитель на «Ладе Приора» сбил 15-летнюю девочку и сбежал
Бизнесмен из Волгограда перевел иностранцам 4 миллиона долларов и забыл их вернуть
Более двадцати ДТП за полдня: в Волгограде снегопад стал причиной аварий
Палласовский район остался без света из-за аварии в Казахстане
Последствия снегопада: Волгоград застыл в семибалльных пробках
«Единая Россия» в Волгограде обновила политсовет
Волгоградцы смогут сами выбирать участок земли, положенный по льготе
За год волгоградцы потратили 4 миллиарда рублей из маткапиталов
Трассу Сызрань - Саратов - Волгоград из-за метели закрыли для общественного транспорта
В Волгограде водителя, убившего в ДТП троих человек, отправили за решетку
В Урюпинске женщина на иномарке наехала на 13-летнюю девочку
Под Волгоградом злостного алиментщика поймали на взятке приставу
Под Волгоградом пьяный водитель кроссовера протаранил грузовик
Под Волгоградом подросток чуть не задохнулся, ремонтируя авто
Акция «Выгодный тест-драйв с Peugeot и Citroen»
Волгоградку, которая обманула дочь при продаже квартиры, отправили в колонию
Из горящей на западе Волгограда пятиэтажки эвакуировали 10 человек
Волгоградцев ждут резкие скачки температур, сильный ветер и гололед
В Волгограде открыли Центр, где помогают бомжам вернуться к жизни
В Волгограде фирма под видом энергетиков заставляла горожан менять электросчетчики
Волгоградцы украсили яму во дворе новогодней елкой
В Волгограде на время Крестного хода в память о репрессированных казаках перекроют центр
Волгоградцы собирают вещи для многодетной семьи, пострадавшей на пожаре
Волгоградцы проели и пропили за год в кафешках почти 14 миллиардов рублей
С «Ротором» в Турцию не полетели Друзин и Щербаков
Вдове фронтовика к 94-летию выделили деньги на жилье
Ученики волгоградского «Кванториума» повезут на международный фестиваль уникального робота