2019-01-24T15:10:04+03:00
Общество

Более двадцати ДТП за полдня: в Волгограде снегопад стал причиной аварий

ГИБДД Волгограда просит неопытных водителей не выезжать в метель
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах!Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах!Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Снегопад, который обрушился на Волгоградскую область 24 января, стал причиной транспортного коллапса в регионе. На московском направлении трассы замело, дорогу «Сызрань-Саратов-Волгоград» вообще пришлось закрыть для автобусов из-за пурги. А фуры остановились, чтобы переждать непогоду. В областном центре ситуация не лучше: Волгоград встал в семибалльных пробках. И виной тому не только заснеженные магистрали, но и массовые аварии. Только за полдня четверга в городе зафиксировали уже несколько десятков ДТП. К счастью, без пострадавших. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в городской Госавтоинспекции.

- Водители, выбирать безопасную скорость движения, соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, боковой интервал и воздержитесь от обгонов. Менее опытных же водителей и автовладельцев в ближайшие часы просьба воздержаться от поездок на личном транспорте, - обращаются к волгоградским автомобилистам сотрудники ГИБДД. - Пешеходам также советуем быть предельно внимательными на дорогах, и по возможности используйте светоотражающие элементы на одежде!

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