2019-01-24T14:41:28+03:00
Происшествия

Палласовский район остался без света из-за аварии в Казахстане

Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В четверг, 24 января 2019, в Волгоградской области бушует метель, дороги заметает снегом, ограничено движение транспорта на федеральных трассах. Еще одной «ложкой дегтя» стало отключение электроэнергии в Палласовском районе Волгоградской области. Жилые дома и социальные объекты оказались обесточены из-за аварии на воздушных линиях электропередачи в Казахстане.

- Хотя технологический сбой произошел не на наших обектах, без электричества остались жители Волгоградской области. Поэтому МРСК Юга направила восемь своих резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 534,4 киловатт для подключения обесточенных потребителей, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «МРСК Юга». - При помощи энергетиков компании подключаются еще более 20 муниципальных электрогенераторов.

Электроснабжение во многих поселках уже восстановлено. В ближайшие часы свет вернется ко всем потребителям Палласовского района.

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