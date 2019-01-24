2019-01-24T13:33:14+03:00
Общество

Последствия снегопада: Волгоград застыл в семибалльных пробках

Фуры застряли на подъемах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Евгений ПотаповФото Евгений Потапов
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Волгоградцы так просили снега, который бы притрусил ледяные тротуары, но, похоже, снегопаду не обрадовались. Едва на дороги выпал снег, как Волгоград замер в жутких семибалльных пробках, о чем свидетельствуют данные приложения «Яндекс.Пробки».

Заторы практически по всем направлениям. «Третья Продольная стоит», «На Исторической машины движутся, как черепахи», «Перекресток Жукова и Рокоссовского не движется», «На проспекте Металлургов уже 4 троллейбуса стоят», «На Селезневку не суйтесь, на подъеме пробка», - такие сообщения от волгоградцев приходят со всех уголков города.

Скрин Яндекс. Пробки.

Скрин Яндекс. Пробки.

Но самая сложная ситуация сейчас на Университетском проспекте в районе ВолГАУ. Фуры не могут взобраться на затяжной подъем и уже загородили несколько полос движения. Пробка растянулась уже более, чем на три километра - от поселка Водников до улицы Казахской. Здесь машины движутся со скоростью не выше трех километров в час. И то ли еще будет: по прогнозам синоптиков снегопад в Волгограде продлится до вечера.

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