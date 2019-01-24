2019-01-24T13:30:28+03:00
Политика

«Единая Россия» в Волгограде обновила политсовет

На партконференции избрали новое руководство регионального отделения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде 24 января прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На несколько минут единороссы остались без руководства. После досрочного прекращения полномочий прежних секретаря, политсовета и его президиума, выбрали новый состав. Старым новым секретарем стал заместитель председателя облдумы Сергей Горняков. За него проголосовали 169 человек из 187. Остальные 18 голосов партийцы отдали второму кандидату Владлену Колесникову. Остался в списках вице-губернатор Александр Блошкин, компанию ему составит Владимир Шкарин. В целом политсовет партии из 89 человек обновился больше, чем на треть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе партии, в новом политсовете более 40% - женщины. 20 человек в составе - главы городов и районов области, 5 депутатов Госдумы и 12 - облдумы. Средний возраст членов - 48 лет.

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