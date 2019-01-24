2019-01-24T13:00:08+03:00
Общество

Волгоградцы смогут сами выбирать участок земли, положенный по льготе

В очереди свои паи ожидают 16 тысяч жителей региона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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16 тысяч волгоградцев ждут свои положенные по закону участки. теперь смогут подыскивать их сами.16 тысяч волгоградцев ждут свои положенные по закону участки. теперь смогут подыскивать их сами.
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По закону 11 категорий льготников имеют право на бесплатный земельный участок. Но в Волгоградской области процесс выделения земли идет очень медленно. На данный момент свои паи ожидают 16 тысяч волгоградцев, среди которых 10 тысяч многодетных семей. И число льготников растет. Только в 2018 году в регионе стало на тысячу многодетных семей больше. И волгоградские парламентарии решили ускорить процесс выделения участков, и внесли некоторые новшества.

В частности, в новом законопроекте предлагают дать возможность льготникам самим находить участки и предлагать их муниципалитетам. Местные органы власти после соответствующей проверки и, если необходимо, проведения кадастровых работ будут бесплатно передаваться в собственность заявителей. При этом допускается оплата кадастровых расходов, как самим гражданином, так и муниципалитетом, - уточняют в Волгоградской облдуме.

Властям на местах уже рекомендовали провести полную инвентаризацию свободных земель на своих территориях и рассказать о новых возможностях населению.

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