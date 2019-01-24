2019-01-24T12:28:01+03:00
Общество

За год волгоградцы потратили 4 миллиарда рублей из маткапиталов

Большинство семей эти деньги пускают на решение жилищного вопроса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А две тысячи волгоградок потратили маткапитал на образование детей, в том числе и на оплату частных садиков.А две тысячи волгоградок потратили маткапитал на образование детей, в том числе и на оплату частных садиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Все-таки материнский капитал - отличное подспорье для молодых семей с детьми. Именно за эти деньги большинство приобретают собственное жилье. Так, в 2018-м году волгоградцы использовали более 4 миллиардов рублей из средств маткапиталов. Воспользовались этими финансами 13 тысяч волгоградских семей. Из них - 3 тысячи семей за эти деньги приобрели новое жилье, а еще 7 тысяч погасили ипотечные кредиты. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда.

Выросло в прошлом году до 2 тысяч и число тех, кто пустил деньги маткапитала на образование детей.

- Из них 232 молодые мамы оплатили средствами МСК дошкольное образование, а именно государственный или частный детский сад, не дожидаясь трехлетия малыша, давшего право на маткап. Такая возможность появилась в 2018 году, - уточняют в Пенсионном фонде.

Еще 16 заявлений поступило на формирование накопительной пенсии мамы, и 1 семья потратила средства МСК на реабилитацию ребенка-инвалида. 749 малообеспеченных семей воспользовались правом на получение ежемесячного пособия (в размере 9 664 рубля) из средств маткапитала.

За получением сертификатов МСК в 2018-м обратилось 10 тысяч волгоградских семей.

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