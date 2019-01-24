2019-01-24T12:33:03+03:00
Происшествия

Трассу Сызрань - Саратов - Волгоград из-за метели закрыли для общественного транспорта

Ограничения ввели из-за сильных снежных заносов в Камышинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы и фуры по этой дороге временно не пускают. Фото с сайта ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Автобусы и фуры по этой дороге временно не пускают. Фото с сайта ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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Снегопад в Волгоградской области продолжается уже несколько часов без остановки. Сильнее всего метет на севере региона. На расчистку трасс брошены все силы, но техника не справляется с заносами. Сложная ситуация сложилась на трассе Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», где с самого утра 24 января затруднено движение транспорта. К полудню принято решение временно закрыть эту дорогу для общественного транспорта.

- В связи со снижением видимости до десяти метров из-за сильной метели на участках федеральной автодороги общего пользования Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе с 446 по 507 километра (до границы с Саратовской областью) и с 534 по 554 километра (от границы района до поселка Белгорки) вводится ограничение движения для общественного транспорта, - сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Ограничение будет действовать до 22.00 24 января. Обо всех изменениях ситуации сообщат дополнительно.

Сейчас на данном участке работает 13 спецмашин. Водителей просят без надобности не выезжать в этом направлении, а, если уже отправились в путь, неукоснительно соблюдайте ПДД и скоростной режим, и не мешайте дорожной технике!

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