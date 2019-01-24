В Волгограде водителя, убившего в ДТП троих человек, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-24T11:44:39+03:00

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Одно нелепое движение за рулем обошлось 21-летнему волгоградцу Александру Курносову очень дорого: погибли три человека, а его теперь судят по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Сегодня Волгоградский областной суд согласился с вердиктом райсуда и оставил Курносова под стражей до 14 марта.

Этот молодой человек стал виновником жуткой аварии, которая произошла в ночь с 12 на 13 января 2019-го в Тракторозаводском районе Волгограда. Напомним, он ехал с товарищами на «Ладе Гранта», проезжая перекресток улиц Дехтярева и Шурухина, он почему-то не остановился и на полной скорости влетел в «ГАЗель», которая остановилась на красный сигнал светофора. Грузовик от удара отбросило на кроссовер «Черри Тигго». В машине виновника ДТП в момент аварии находились пять человек. Трое из них от полученных травм скончались на месте.

17 января Тракторозаводской райсуд принял решение взять виновника под стражу до выяснения всех обстоятельств ДТП. Но адвокат Курносова не согласился с таким постановлением, апеллируя тем, мол, парень не собирается скрываться от следствия, и вина его еще не доказана. Но в апелляционной инстанции посчитали по-другому. Так что ближайшие два с половиной месяца парень точно проведет за решеткой.