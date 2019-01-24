2019-01-24T11:08:48+03:00
Происшествия

В Урюпинске женщина на иномарке наехала на 13-летнюю девочку

Автоледи сдавала задним ходом и не заметила ребенка у машины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обычно женщины более внимательны за рулем, но именно 32-летняя волгоградка стала виновницей аварии, в которой пострадала 13-летняя девочка. Случилось это в Урюпинске.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, женщина-водитель выезжала с парковки на своем «БМВ- 520» и при движении задним ходом не заметила автомобиль «Джили CK-1», который остановился как раз у нее на пути. А в этот момент из остановившейся машины выходила 13-летняя девочка. «БМВ» ударило как раз в заднюю дверь «Джили», где и оказался ребенок. В итоге девочка получила ушибы, и ее увезли в больницу.

А селе Старая Полтавка под колесами оказался 77-летний дедушка. Правда, пенсионер сам виноват: он поскользнулся на обочине дороги и упал на дорогу, где ударился лицом о боковую поверхность «шестерки», проезжающей в этот момент мимо. Дедушку с травмой доставили в медучреждение.

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