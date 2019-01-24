2019-01-24T10:41:18+03:00
Происшествия

Под Волгоградом злостного алиментщика поймали на взятке приставу

Мужчина решил «договориться» с правоохранителем, чтобы не платить многотысячный долг ребенку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградец задолжал ребенку 350 тысяч рублей, а приставу предложил за 11 тысяч закрыть на долг глаза.Волгоградец задолжал ребенку 350 тысяч рублей, а приставу предложил за 11 тысяч закрыть на долг глаза.Фото: Анастасия Осипова
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Печально, когда мужчина не находит детей для собственного ребенка после развода, зато находит средства на взятки. У одного такого волгоградца теперь за решеткой будет время подумать и расставить жизненные приоритеты. На этого нерадивого 34-летнего папашу из Палласовского уже завели уголовное дело.

Восемь лет этот мужчина не платил алименты своему ребенку. Начиная с 2010 года, дело находилось у судебных приставов, которые не раз напоминали волгоградцу о долге, предупреждали об ответственности за неуплату. Но тот игнорировал правоохранителей. Задолженность по алиментам, тем временем, выросла до 350 тысяч рублей. Тогда мужчине пригрозили более жесткими мерами воздействия. Но, вместо того, чтобы искать деньги на алименты, он предложил приставу взятку - 11 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства. Пристав сообщил об этом начальству. При передаче денег приставу волгоградца и задержали оперативные сотрудники МВД и УФСБ России по Волгоградской области.

- Следователи собрали достаточно фактов, доказывающих вину алиментщика. Уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал и написал явку с повинной, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

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