Акция «Выгодный тест-драйв с Peugeot и Citroen»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-24T09:37:54+03:00

Зимнее предложение от официального дилера Peugeot и Citroen А.С.-Авто Юг

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Хотя новогодние праздники подошли к концу, мы продолжаем радовать своих клиентов.

Только в период с 22.01.2019 г.- 28.02.2019 г. в салонах Peugeot и Citroen действует уникальное предложение. После прохождения тест-драйва на автомобилях Peugeot и Citroen вы гарантированно получаете комплект зимней резины в подарок.*

*Данное акционное предложение действует при условии прохождения тест-драйва и дальнейшей покупки автомобиля Peugeot и Citroen.

Испытайте удовольствие от вождения Peugeot и Citroen прямо сейчас!

Все автомобили в наличии.

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. Землячки,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-502.

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