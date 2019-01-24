Акция «Выгодный тест-драйв с Peugeot и Citroen»
Хотя новогодние праздники подошли к концу, мы продолжаем радовать своих клиентов.
Только в период с 22.01.2019 г.- 28.02.2019 г. в салонах Peugeot и Citroen действует уникальное предложение. После прохождения тест-драйва на автомобилях Peugeot и Citroen вы гарантированно получаете комплект зимней резины в подарок.*
*Данное акционное предложение действует при условии прохождения тест-драйва и дальнейшей покупки автомобиля Peugeot и Citroen.
Испытайте удовольствие от вождения Peugeot и Citroen прямо сейчас!
Все автомобили в наличии.
Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. Землячки,11.
Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-502.
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