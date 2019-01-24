2019-01-24T09:36:39+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пьяный водитель кроссовера протаранил грузовик

На трассе «Каспий» в Новониколаевском районе из-за аварии небольшая пробка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Снег, метель, гололед - ситуация на дорогах Волгоградской области и так сложная, а водитель «Черри-Тиго» еще сел выпившим за руль. Итог предсказуемый: ДТП с пострадавшими. Произошла авария в Нивониколаевском районе на 655 километре трассы Р-22 «Каспий» Волгоград-Москва.

Случилось это в четыре часа утра, когда на улице еще темно. 43-летний житель хутора Двойновский отправился в путь, хотя знал, что еще не протрезвел от ночных возлияний. И, видимо, очень торопился, потому что пошел на рискованный обгон на трассе. Он выехал на своем кроссовере на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Митсубиши-Фусо», за рулем которого находился 46-летний житель воронежской области.

Легковушка всмятку, водитель - в больнице.

- Волгоградца с места ДТП увезли на «скорой». Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Кроме того, анализ крови подтвердил алкогольное опьянение, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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