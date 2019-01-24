2019-01-24T09:13:53+03:00
Происшествия

Под Волгоградом подросток чуть не задохнулся, ремонтируя авто

Мальчишку доставили в больницу с отравлением угарным газом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Похвально, конечно, когда мальчишки-подростки самостоятельно пытаются чинить технику или ремонтировать авто. Вот только делать они это должны, как минимум, под присмотром взрослых, иначе такие «эксперименты» могут закончиться плачевно. Как, например, для 17-летнего подростка из города Михайловки Волгоградской области. Благо отрока вовремя успели «откачать» медики.

Уже почти в полночь - точнее в 23.47 - в приемный покой Михайловской центральной больницы пришел этот подросток. Бледный и чуть живой. Осмотрев мальчишку в экстренном порядке, врачи диагностировали у него отравление угарным газом. Мальчишку тут же госпитализировали.

На вопрос: «как произошло отравление?», юноша рассказал, что вечером решил отремонтировать свой старенький автомобиль в гараже. Но не рассчитал, что в запертом пространстве выхлопные газы от работающего авто могут накопиться до смертельной концентрации. Хотя известно, что этот юный волгоградец учится на третьем курсе технологического техникума, и наверняка, ему там давали курс «безопасности жизнедеятельности». Теперь жизненный урок усвоит точно.

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