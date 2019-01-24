Волгоградку, которая обманула дочь при продаже квартиры, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-24T12:29:49+03:00

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Пока одни родители изо всех силы пытаются помочь детям, другие - готовы даже нарушить закон, чтобы забрать у ребенка последнее. Одну из таких мамаш - 46-летнюю Инну Крочак осудили на днях в Волгограде. Она чуть не оставила собственную дочь без жилья.

Эта история началась еще в 2012 году. В собственности матери и дочери осталась двухкомнатная квартира (в равных долях) в центре Волгограда. Когда девочке исполнилось 18 лет, женщина задумала продать жилье, и уговорила дочь написать доверенность. Пообещала, что после продажи купит ей «однушку». Девчонка согласилась, но через время поняла, что мать не собирается ей ничего отдавать, и отозвала доверенность. Но Инну Крочак уже было не остановить: она переоформила часть жилья дочери на свою подругу (якобы продала за 200 тысяч рублей, притом, что квартира стоит 1, 2 миллиона рублей). Как только документы после купли-продажи переоформили на подругу, вологоградка отправилась переоформлять вторую часть на себя.

- Однако сделку не зерегистрировали, так как в Росреестр уже внесли сведения о наложении запрета на регистрацию прав и перехода прав на ½ доли в квартире. Таким образом вскрыли и мошенничество матери Крочак, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Центральный районный суд приговорил Крочак к 3 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.