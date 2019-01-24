Из горящей на западе Волгограда пятиэтажки эвакуировали 10 человек

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-24T08:46:45+03:00

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ЧП случилось в ночь на 24 января в Дзержинском районе Волгограда. В полночь загорелась одна из пятиэтажек по улице Тургенева. Жильцы дома сразу же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Очаг возгорания находился в четырехкомнатной квартире. Когда приехали пожарные, внутри дома было немало людей, многие спали и не подозревали о реальной опасности. Из соседних квартир пришлось срочно эвакуировать десять человек. 21-ый расчет оперативно затушил пламя, на это ушло всего четверть часа.

- Есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели предупреждают: нужно соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае ЧП звонить по телефону «101».