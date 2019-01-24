Волгоградцев ждут резкие скачки температур, сильный ветер и гололед

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-24T08:36:15+03:00

Из-за резких скачков температур гололедица никуда не денется. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Волгоградская погода продолжает преподносить сюрпризы. Если верить прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, снежных сугробов горожанам не ждать. Температура будет скакать с минусовых до плюсовых показателей. Сегодня, 24 января, днем выпадут небольшие осадки - мокрый снег и морось. Возможен туман и гололед, сильные порывы ветра до 16 метров в секунду. Днем потеплеет до -1°С.

В пятницу, 25 января, туман и небольшие осадки сохранятся, при этом заметно потеплеет: ночью -4ºС, днем около 0°С. Так что гололед продолжит доставлять волгоградцам неудобства.

Областное ГУ МЧС призывает горожан не отправляться в дальние поездки, по возможности пользоваться общественным транспортом, не парковать автомобили под деревьями и другими шаткими конструкциями.

- Прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднением движения на автодорогах Волгоградской области, также возможны нарушения энергоснабжения в населённых пунктах, - предупредили спасатели.

В случае возникновения экстренной ситуации звоните по телефону «101» для любых операторов мобильной связи.