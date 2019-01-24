2019-01-24T11:09:52+03:00
Общество

В Волгограде открыли Центр, где помогают бомжам вернуться к жизни

Многофункциональный центр запустили за деньги президентского гранта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото фонда "Доброта на Волге".Фото фонда "Доброта на Волге".
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В Волгограде появился первый многофункциональный центр для бомжей. Точнее он называется - для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это не приют. Здесь людям помогают вернуться к жизни.

- Мы сознательно не включали в систему оказания помощи кормление подопечных, чтобы у них был стимул найти подработку, трудоустроиться, — говорит руководитель благотворительного фонда «Доброта на Волге» Андрей Безрядин. – Люди, попадающие в приюты, часто ведут иждивенческий образ жизни. Их кормят, дают крышу над головой, и они не хотят ничего менять. Наша категория другая – те, кто хочет изменить свою жизнь.

В Центре работают социальные работники, она помогают восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников. Хотя две комнаты - одна для мужчин, другая для женщин - здесь есть. Люди могут временно остаться на ночлег, могут постирать вещи и привести себя в порядок.

Центр открыли за деньги президентского гранта, который выиграл волгоградский фонд «Доброта на Волге».

СПРАВКА

Центр для бездомных находится по адресу: Кировский район, улица Генерала Шумилова, дом 11А (одноэтажное светлое здание, пока без вывески). Вход НЕ со стороны дороги. Конечная автобуса №95.

Открыт - с 9:00 до 18:00.

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