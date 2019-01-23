В Волгограде фирма под видом энергетиков заставляла горожан менять электросчетчики

СЕГОДНЯ 21:47 2019-01-23T21:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

О лжегазовиках знаю уже многие. Под видом «Горгаза» пенсионерам пытаются продать дорогие датчики загазованности и прочие приборы. Но оказывается у таких распространителей есть коллеги-энергетики. В волгоградское УФАС поступила жалоба от волгоградца. Мужчина рассказал, что по их дому ходили представители «Энергонадзора». Они кидали везде рекламные листовки, обходили квартиры и требовали менять старые электросчетчики на новые. Ссылались на то, что у них есть прямой договор с ПАО «Волгоградэнергосбыт» на поверку оборудования.

Антимонопольщики занялись жалобой. Оказалось, что «Энергонадзор» к ПАО никакого отношения не имеет и договора с энергосбытовой организацией у них нет. То есть действовала фирма незаконно. Причем у жильцов складывалось впечатление, что к ним пришли представители государственного надзора.

- Антимонопольный орган усмотрел в действиях Общества признаки недобросовестной конкуренции, - сообщили "КП-Волгоград" в ведомстве.

После вмешательства УФАС фирма название поменяла на на ООО «Энергоучет». Но штраф ей все равно придется заплатить (от 100 до 500 тысяч рублей).