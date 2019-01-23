2019-01-23T20:02:59+03:00
Общество

Волгоградцы украсили яму во дворе новогодней елкой

На дороге застряли уже несколько машин
Екатерина МАЛИНИНА
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Новогодняя елка теперь верой и правдой будет служить водителям.Новогодняя елка теперь верой и правдой будет служить водителям.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Что вы сделали с новогодней елкой (если конечно выбросили а не храните ее мумию на балконе)? Большинство отнесли на мусорку, немногие отвезли на переработку, а вот жители двора по улице 64-Армии, 24 решили вопрос по-другому. Они украсили прошлогодней красавицей огромную яму во дворе. Двойная выгода: и далеко нести не надо было и местным автомобилистам не только эстетическое наслаждение, но и помощь.

Ямы в этом дворе ширятся год от года. А эта зима стала настоящим испытанием для водителей. За последние пару дней несколько машин уже тонули в них и вытаскивали «пленниц» оттуда все двором. Глубина дыр достигает 20 сантиметров. Но в ближайшее время внутриквартальную дорогу ремонтировать не собираются. Это не единственный проблемный двор - денег на все нет.

Но жители боятся, что в яме застрянет не только легковушка соседа, но и, например, «скорая». Правда, одно из препятствий теперь объехать легче – помогает новогодняя елка.

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