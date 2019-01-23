В Волгограде на время Крестного хода в память о репрессированных казаках перекроют центр

СЕГОДНЯ 19:33 2019-01-23T19:33:13+03:00

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24 января все казак будут отмечать трагическую дату – 100 лет сод дня репрессий, когда были уничтожены тысячи представителей этого сословия. В Волгограде в память об этом событии пройдет Крестный ход с благословления нового митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора . На время этого мероприятия на несколько часов перекроют движение в центре. Так запретят останавливаться и проезжать на участке улицы Чуйкова в границах от улицы Ленина до Комсомольской. Время действия ограничения – с 9-00 до 11-30.

Не стоит ехать и через площадь Павших борцов. Там поставят кирпич от улицы Володарского до улицы Гоголя с 7-00 до 11-30. А вот по улице Мира и можно будет спокойно двигаться.

На время перекрытий на этих участках будут дежурить полицейские. Так же поставят специальные знаки. Водителей просят заранее спланировать маршрут с учетом этих изменений.