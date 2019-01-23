Волгоградцы собирают вещи для многодетной семьи, пострадавшей на пожаре

СЕГОДНЯ 19:05 2019-01-23T19:11:49+03:00

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Помогать тем, кто попал в беду – это хорошая традиция нашего народа. Потому что понимаем, оказаться в сложной ситуации может каждый. Сейчас помощь нужна многодетной семье из Краснослободска. В ночь с 21 на 22 января у них сгорел дом. Трое мальчишек семи, трех и двух лет были под присмотром старшей 12-летней сестры, пока их мама работала в ночную смену. Пожар был глубокой ночью. Девочка сумела вызволить из огня двух братьев (один из них сейчас в ожоговом центре на лечении), а вот самый маленький спрятался в комнате. Когда сестра за ним вернулась, то ей преградил путь огонь.

Сейчас семья находится в Волгограде у родственников. У них сгорело все. Местные власти обещали помочь с восстановлением документов. Но женщине с тремя детьми нужны вещи, канцелярские принадлежности, средства гигиены. Пламя уничтожило все.

Семье помогает директор школы №2 Краснослободска. Вещи можно приносить в школу. Необходима одежда, в том числе и зимняя на девочку (5 класс) рост 150 сантиметров, размер обуви 36-37, на мальчика (1 класс) рост 110-120 сантиметров, обувь 33-34 размера, на мальчика трех лет, размер обуви 27. Все дети худенькие.

Уточнить информацию можно у директора школы Елены Николаевны Милеевой по телефону (84479) 61282.