2019-01-23T17:46:13+03:00
Общество

Волгоградцы проели и пропили за год в кафешках почти 14 миллиардов рублей

Еще 175 миллиардов рублей потратили на продукты в магазинах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Оборот волгоградских заведений общественного питания вырос за год на 8%.Оборот волгоградских заведений общественного питания вырос за год на 8%.Фото: Евгения ГУСЕВА
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То, что сегодня бОльшая часть заработанных денег уходит на еду - это факт. И даже упрямая статистика подтверждает: волгоградцы миллиарды рублей проедают. Так, по данным Волгоградстата, в 2018-м году оборот волгоградских заведений общественного питания вырос по сравнению с 2017-м на 8% и составил 13,9 миллиардов рублей. В основном заработали в этой сфере субъекты среднего, малого предпринимательства и «ипэшники» - 65% от оборота. И только 35% - вклад крупного бизнеса.

Еще 175,7 миллиардов рублей волгоградцы в 2018-м году потратили на продукты (включая напитки и сигареты) в магазинах. На 210,5 миллиардов рублей волгоградцы приобрели непродовольственных товаров. Причем большая часть денег уходит крупным сетям, 40% зарабатывают в этой сфере представитель малого и среднего бизнеса. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в статистическом ведомстве. По сравнению с 2017-м (в сопоставимых ценах) объем розничной торговли вырос на 2,5%.

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