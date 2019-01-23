2019-01-23T17:22:37+03:00
Спорт

С «Ротором» в Турцию не полетели Друзин и Щербаков

Волгоградский футбольный клуб отправился на второй сбор
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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С 24 января по 3 февраля волгоградский футбольный клуб «Ротор» будет находиться в Турции. Нет, едут они туда не отдыхать, а работать. в городе Белек пройдет второй тренировочный сбор команды. И полетит туда команда уже с новым главным тренером - Игорем Менщиковым. На этот сбор он берет с собой 23 игрока. Минус два из прошлого основного состава. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, Алексей Друзин и Константин Щербаков по решению тренерского совета остаются в Волгограде.

Отправились с командой в Турцию:

Вратари: Зорников, Лобанцев, Фильцов.

Защитники: Байрыев, Васильев, Ионов, Кацалапов, Маляров, Пискунов.

Полузащитники: Воробьев, Завезён, Лобкарёв, Михайлов, Николаев, Попов, Самсонов, Султонов, Шарипов, Якуба.

Нападающие: Коротаев, Муллин, Саная, Янушковский.

Помогать Игорю Менщикову будут старший тренер Павел Могилевский, новичок - тренер Андрей Бочков, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер по физподготовке Роман Гагауз. В Турции «Ротор» планирует провести два контрольных матча: с калининградской «Балтикой» (28 января) и командой «Кёге» из Дании (2 февраля).

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