2019-01-23T16:19:59+03:00
Общество

Вдове фронтовика к 94-летию выделили деньги на жилье

Мария Ивановна Чернышова планирует переехать из села Малая Ивановка в Дубовку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Марии Ивановне Чернышовой 94 года. Фото: АВОМарии Ивановне Чернышовой 94 года. Фото: АВО
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Во время Сталинградской битвы Мария Ивановна Чернышова из волгоградского села Малая Ивановка копала противотанковые рвы, потом освоила профессию тракториста, после - выучилась на педагога и более 30 лет проработала в школе. Вырастила троих детей. Труженица тыла и вдова фронтовика получила немало наград, званий, грамот. А подарком к 94-летию ей стало гарантийное письмо на 1,187 миллиона рублей. Потратить эти деньги Мария Ивановна планирует на то, чтобы купить квартиру в Дубовке и переехать туда из своего домика в деревне без элементарных удобств и с печным отоплением. Денег на это вполне хватит.

По словам заместителя председателя комитета строительства Волгоградской области Ренаты Костровой, специалисты ведомства помогут вдове фронтовика решить жилищный вопрос. Еще 18 гарантийных писем на социальную выплату получили ветераны Великой Отечественной, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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