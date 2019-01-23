2019-01-23T16:18:14+03:00
Общество

Ученики волгоградского «Кванториума» повезут на международный фестиваль уникального робота

Юные исследователи разработали машину нового поколения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У волгоградских ребят уже более полусотни идей, которые можно воплотить в жизнь.У волгоградских ребят уже более полусотни идей, которые можно воплотить в жизнь.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Технопарк «Кванториум» работает в Волгограде чуть больше месяца, а его ученики уже разработали несколько уникальных проектов. Один из которых - «Создание робота с техническим зрением» - уже готовят отправить на международный фестиваль PROFEST, который пройдет весной 2019 года в Москве.

Юные волгоградские исследователи придумали машину нового поколения - беспилотный транспорт, который способен доставлять грузы к месту назначения». Робот умеет считывать знаки, распознавать адреса и сигналы светофора, а также определять точное расстояние до предметов. Говорят, этот аппарат будет полезен и для промышленных предприятий. На данный момент готов макет, сейчас идет работа в команде над созданием инженерной книги.

Вообще, как рассказывают в «Кванториуме», у волгоградских ребят более полусотни идей, которые можно воплотить в жизнь. Среди них, например, «Система определения пожара в помещении» и «Лазерная анимация». И то ли еще будет.

Напомним, «Кванториум» открылся в Волгограде 13 декабря и уже принялл тысячу учеников. Обучение ведется по шести дисциплинам: «Автоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Хайтек». А в «Кванториуме-РЖД» дети учат еще и альтернативные источники энергии.

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