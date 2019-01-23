2019-01-23T15:46:51+03:00
Звезды

«Мы будем первыми»: в Волгограде снимают фильм о футболистах

Документальное кино посвятят юным спортсменам - будущим звездам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ВГИИК.Фото пресс-службы ВГИИК.
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Волгоград стал съемочной площадкой, где режиссер София Гевейлер - ученица известного российского документалиста Сергея Мирошниченко - набирает материал для своего нового творения под названием «Мы будем первыми». Это будет документальное кино. Но не о военном прошлом Сталинграда и его горожан, а, наоборот - о будущем. Это будет фильм о футболистах.

- Съемки параллельно проходят на Мамаевом кургане в Волгограде и еще в нескольких регионах страны. Детали сюжета авторы не раскрывают, однако известно, что документальная лента призвана показать то, как спорт влияет на становление личности человека, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ВГИИК (Волгоградского государственного института искусств и культуры), на базе которого и проходят съемки.

Волгоград режиссер выбрала не случайно. Во-первых, наш город уже засветился на футбольной арене во время Чемпионата мира по футболу. Во-вторых, у нас есть именитая школа Леонида Слуцкого, где мальчишки превращаются в профессиональных игроков. И кто знает, возможно, именно среди них растут и будущие звезды российского футбола.

Кстати, лента «Мы будем первыми» - не первая совместная работа мастерской документального кино ВГИК, возглавляемой Сергеем Мирошниченко и ВГИИК. Московский режиссер давно сотрудничает и охотно делится своим мастерством со студентами института.

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