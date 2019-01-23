2019-01-23T15:16:59+03:00
Происшествия

На юге Волгограда легковушка врезалась в автобус

По счастливой случайности, никто не пострадал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И опять в Волгограде авария с участием общественного транспорта. В ДТП попал автобус №85. Правда, на этот раз он оказался в числе пострадавших. А виновником аварии стал водитель легковушки.

Случилось это 23 января примерно в полдень в микрорайоне «Родниковая Долина» в Волгограде. Автобус с пассажирами не доехал до своей конечной остановки каких-то пару сотен метров, когда в него влетела легковушка. Нет, водитель иномарки не заснул за рулем, его машину отбросило на автобус после столкновения с другой легковушкой.

К счастью, в аварии не пострадали пассажиры общественного транспорта. Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, автобус получил лишь незначительные повреждения кузова. Конечно, в таком состоянии его оперативно отправили ремонтировать на базу АТП. А вместо него предприятие выпустило на маршрут дополнительный автобус. На данный момент транспорт идет по графику.

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