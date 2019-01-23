2019-01-23T14:45:56+03:00
Общество

Идет метель: на Волгоградскую область надвигается обильный снегопад

Дорожные службы привели в режим повышенной готовности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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24 января в регионе ожидают метель.24 января в регионе ожидают метель.
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Наконец-то и волгоградцы увидят горы снега, а не только гололед: на Волгоградскую область движется циклон, который принесет с собой метель. Федеральные дорожные службы уже готовятся к надвигающейся стихии.

Если верить волгоградским синоптикам, 24 января в регионе значительно похолодает и пойдет снег. Да не просто припорошит, а обильно засыплет. Как сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, для расчистки и обработки проезжей части противогололедным составом уже подготовлено до 159 единиц дорожной техники.

- Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени, - уточняют в ведомстве.

И обращаются к водителям: не превышайте скорость на трассах, избегайте резких маневров и не создавайте препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.

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