2019-01-23T13:49:15+03:00
Общество

До конца 2019-го в Волжском заработает первичный сосудистый центр

Он расположится на базе больницы имени Фишера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В этому году в больнице имени Фишера в Волжском началось масштабное обновление. Здесь не только сделают капремонт, но и откроют первичный сосудистый центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. До конца 2019-го здесь появятся палаты интенсивной терапии. Как сообщают в облздраве, уже сейчас в будущих помещениях отделения идет капитальный ремонт. В отделении появится новейшее оборудование, которое позволит на ранних стадиях диагностировать сосудистые катастрофы и оказывать своевременную помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

А уже в 2020-м здесь же планируют открыть полноценный региональный сосудистый центр, в котором будут использовать эндоваскулярные технологии лечения и заработают два кардиологических отделения с палатами интенсивной терапии.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу переделать больницу имени Фишера в Волжском на современный центр, где будут получать экстренную и медпомощь жители всего Заволжья. На капитальный ремонт поликлиники, неврологического, приемного и диагностического отделений выделено порядка 300 миллионов рублей.

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