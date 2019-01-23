2019-01-23T12:51:06+03:00
Политика

Атаку диверсантов отразили мотострелки в Волгограде

Дежурное подразделение антитеррора подняли по тревоге для проверки боеготовности
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подразделение антитеррора ЮВО подняли по тревоге. Фото: ЮВОПодразделение антитеррора ЮВО подняли по тревоге. Фото: ЮВО
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Диверсанты пытались прорваться на территорию парка боевой техники мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгограде. Проверка боеготовности с такой легендой подняла по тревоге дежурное подразделение антитеррора. Военнослужащие на боевых машинах пехоты БМП-3 блокировали условных нарушителей на подступах к парку. В ход пошли дымовые шашки. Уже вскоре группу диверсантов нейтрализовали. Отработали в ходе учений и первую помощь раненым товарищам, и действия саперов при обнаружении подозрительных предметов, и разминирование взрывных устройств. Задействовали в проверке боеготовности сотню военных и десять боевых машин.

Атаку диверсантов отразили мотострелки в Волгограде.

- Подразделение антитеррора сформировано из штатных подразделений по принципу ротации и обеспечено необходимыми средствами связи, разведки, разминирования, радиационной, химической и биологической защиты, медобеспечения, а также средствами огневой поддержки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

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