В Волгограде два «любителя металла» украли 37 мусорных баков

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-23T12:45:06+03:00

Мужики сдавали контейнеры на металлолом. Грозит им за это до 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Новый год в Волгограде и так начался с проблем с мусором, пластиковых контейнеров установили мало и не везде, а тут еще и металлические стали исчезать с площадок. За несколько недель в Красноармейском районе украли несколько десятков мусорных баков. В полицию потянулись с заявлениями о кражах представители управляющих компаний. Участковые восьмого отдела полиции взяли ситуацию на контроль и вскоре вычислили этих «любителей металла». Ими оказались 31-летний и 34-летний местные мужчины.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, эти мужики разъезжали вечером по району и собирали металлические баки в грузовую «ГАЗель», которая принадлежит супруге одного из воришек. 22 января их поймали, так сказать, с поличным. На данный момент установлено, что они причастны к краже 37-ми контейнеров. Точное число похищенных баков еще устанавливают.

Как признались задержанные, они сдавали контейнеры на металлолом. На них уже завели уголовное дело по статье «Кража».

- Им грозит до пяти лет лишения свободы, - уточняют в региональном Главке.