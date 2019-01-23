2019-01-23T12:27:15+03:00
Происшествия

Волгоградцу, избивавшему свою старушку-мать, дали 4,5 года «строгача»

Мужчина жестоко бил 80-летнюю пожилую женщину
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Этот изверг только вышел из колонии и опять взялся за старое. Теперь его отправят за решетку надолго.Этот изверг только вышел из колонии и опять взялся за старое. Теперь его отправят за решетку надолго.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

52-летнего жителя рабочего поселка Быково Волгоградской области Александра Турынова отправили в колонию за то, что он поднял руку на собственную мать. Причем не просто один раз ударил, а систематически избивал 80-летнюю старушку.

Как установили в суде, Турынова уже не первый раз привлекают к ответственности за избиение. Только в мае 2018-го он вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал наказание. И опять взялся за свое: пил, кутил, а когда мать делала ему замечание, набрасывался на нее с кулаками, выплескивая свой негатив с нецензурной бранью.

К счастью, за старушку вступились правоохранители. Они опять завели на него уголовное дело, на этот раз по статье «истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Быковский райсуд, учитывая тот факт, что Турынов находился на условно-досрочном освобождении, приговорил его к 4 года и 6 месяцам колонии строгого режима.

Но волгоградцу такой вердикт показался слишком суровым, и он попытался его оспорить в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения. так что у мужчины теперь будет время подумать и осознать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца 2019-го в Волжском заработает первичный сосудистый центр
Атаку диверсантов отразили мотострелки в Волгограде
В Волгограде два «любителя металла» украли 37 мусорных баков
В Волгограде разыскивают вора, укравшего 15 свитеров
УФАС предупреждает волгоградцев о липовых энергонадзирателях
Волгоградские трассы чистят от снега и наледи более трехсот спецмашин
Волгоградского хакера отправят в колонию за попытку взломать сайт правительства
Известного волгоградского хирурга Андрея Реуцкого убил гололед у торгового центра
На севере Волгограда «десятка» перевернула грузовую «Газель»
Регоператор докупил технику и контейнеры
Волгоградец прятал дома 2 тысячи доз синтетического наркотика
Транспортная компания требует волгоградского перевозчика выплатить больше 4 млн рублей за сгоревший груз
65-летнюю жительницу Фролово осудили за попытку откупить внуков от тюрьмы
На юге Волгограда неизвестный водитель сбил женщину, нарушившую ПДД
В Волгограде построят новый корпус онкодиспансера за 1,8 млрд рублей
Для охраны волгоградских лесов от пожаров утвердили дорожную карту на 2019 год