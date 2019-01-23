Волгоградцу, избивавшему свою старушку-мать, дали 4,5 года «строгача»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-23T12:27:15+03:00

Этот изверг только вышел из колонии и опять взялся за старое. Теперь его отправят за решетку надолго. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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52-летнего жителя рабочего поселка Быково Волгоградской области Александра Турынова отправили в колонию за то, что он поднял руку на собственную мать. Причем не просто один раз ударил, а систематически избивал 80-летнюю старушку.

Как установили в суде, Турынова уже не первый раз привлекают к ответственности за избиение. Только в мае 2018-го он вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал наказание. И опять взялся за свое: пил, кутил, а когда мать делала ему замечание, набрасывался на нее с кулаками, выплескивая свой негатив с нецензурной бранью.

К счастью, за старушку вступились правоохранители. Они опять завели на него уголовное дело, на этот раз по статье «истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Быковский райсуд, учитывая тот факт, что Турынов находился на условно-досрочном освобождении, приговорил его к 4 года и 6 месяцам колонии строгого режима.

Но волгоградцу такой вердикт показался слишком суровым, и он попытался его оспорить в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения. так что у мужчины теперь будет время подумать и осознать.