2019-01-23T12:08:05+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают вора, укравшего 15 свитеров

Молодой человек похитил вещи на рынке «Титовский»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Предположительно этот молодой человек вынес товар из павильона. Может вы узнаете его?Предположительно этот молодой человек вынес товар из павильона. Может вы узнаете его?Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Воры совсем совесть потеряли: ограбить предпринимателя средь бела дня да еще и под прицелом видеокамер. Дерзкую кражу совершили 21 января на рынке «Титовский», расположенном на улице Титова в Волгограде.

Продавец одного из павильонов этого рынка отлучилась на полчаса, при этом помещение с товаром оставила незапертым. И вот результат: вечером не досчиталась 15-ти вязаных мужских свитеров. Сумма ущерба составила примерно 110 тысяч рублей.

22 января 57-летняя предпринимательница обратилась в полицию с заявлением и краже, рассказывают в ГУ МВД по региону. Правоохранителли тут же просмотрели записи с видеокамер, установленных на рынке и вычислили предполагаемого вора. Теперь его разыскивают.

Приметы преступника: славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 170-175см, худощавого телосложения.

В день совершения преступления был одет: темная куртка с капюшоном, темная шапка, темные штаны, темная обувь.

Если вы узнали молодого человека, или владеете информацией об этом криминальном событии, просьба обратиться в правоохранительные органы.

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