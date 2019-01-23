В Волгограде разыскивают вора, укравшего 15 свитеров
Воры совсем совесть потеряли: ограбить предпринимателя средь бела дня да еще и под прицелом видеокамер. Дерзкую кражу совершили 21 января на рынке «Титовский», расположенном на улице Титова в Волгограде.
Продавец одного из павильонов этого рынка отлучилась на полчаса, при этом помещение с товаром оставила незапертым. И вот результат: вечером не досчиталась 15-ти вязаных мужских свитеров. Сумма ущерба составила примерно 110 тысяч рублей.
22 января 57-летняя предпринимательница обратилась в полицию с заявлением и краже, рассказывают в ГУ МВД по региону. Правоохранителли тут же просмотрели записи с видеокамер, установленных на рынке и вычислили предполагаемого вора. Теперь его разыскивают.
Приметы преступника: славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 170-175см, худощавого телосложения.
В день совершения преступления был одет: темная куртка с капюшоном, темная шапка, темные штаны, темная обувь.
Если вы узнали молодого человека, или владеете информацией об этом криминальном событии, просьба обратиться в правоохранительные органы.