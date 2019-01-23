2019-01-23T11:34:33+03:00
Общество

УФАС предупреждает волгоградцев о липовых энергонадзирателях

Антимонопольщики приструнили волгоградскую фирму, которая заставляла горожан менять электрические счетчики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последнее время число липовых проверяющих, которые ходят по квартирам волгоградцев, резко увеличилось. То предлагают чуть ли не в обязательном порядке газовые анализаторы ставить, то электрические счетчики срочно менять. Так работники некоего ООО «ЭнергоНадзор» заставляли волгоградцев менять счетчики, угрожая тем, что в случае отказа в квартире будут насчитывать за электроэнергию без учета прибора. Прикрывались тем, что у фирмы есть соглашение с ПАО «Волгоградэнергосбыт» на поверку счетчиков электроэнергии.

И неизвестно, сколько б еще эти «товарищи» обманывали волгоградцев, если б в дело не вмешались эксперты регионального УФАС. Они выяснили, что на деле никаких соглашений у этой конторы ни с «Волгоградэнергосбыт», ни с другими компаниями, проверяющими счетчики, нет.

Антимонопольщики заставили вышеуказанную фирму убрать из названия слово «надзор», чтобы не вводить в заблуждение потребителей. Кроме того, на Общество готовятся завести административное производство, по которому ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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