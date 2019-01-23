2019-01-23T11:05:53+03:00
Общество

Волгоградские трассы чистят от снега и наледи более трехсот спецмашин

Особенно сложная погодная обстановка на севере области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Зима в этом году волгоградцев не балует: вместо пушистого снега ветер и гололед. Вчера 22 января ко всему прочему добавились еще и трескучие морозы. Ситуацию на дорогах Волгоградской области осложняют низовые метели и изморозевые явления. На расчистку региональных и федеральных трасс вчера вывели более трехсот единиц техники. Как уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, в ночь на 23 января на автодорогах региона работали 125 комбинированных дорожных машин, 35 погрузчиков, 30 тракторов, 26 автогрейдеров, шесть бульдозеров, четыре единицы роторной техники. На проезжую часть отсыпаны 2083 тонны реагентов.

Самая сложная ситуация с заносами - в Палласовском, Еланском, Жирновском, Камышинском, Быковском, Руднянском, Фроловском районах, и в Михайловке, - туда дорожники бросили основные силы. А в Городищенском, Октябрьском районах и в Заволжье - сплошной гололед.

параллельно с областными ведомствами федеральные трассы чистили специалисты ФКУ Упрдор МоскваВолгоград, они задействовали 79 единиц техники, использовали 2180 тонн реагентов.

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