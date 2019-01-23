2019-01-23T10:50:39+03:00
Происшествия

Волгоградского хакера отправят в колонию за попытку взломать сайт правительства

Мужчину судят за использование компьютерного вируса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Теперь волгоградцу за "опыты с вирусами" грозит до 4 лет лишения свободы.Теперь волгоградцу за "опыты с вирусами" грозит до 4 лет лишения свободы.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Волгоградской области будут судить 41-летнего жителя Иловлинского района за то, что этот «доморощенный» хакер с помощью вируса пытался взломать сайт с административной информацией.

Как установили следователи, в 2017 году волгоградец нашел на просторах интернета компьютерную программу-вирус. Мужчина хорошо разбирался в компьютерном обеспечении, поэтому смог изучить все возможности этой вредоносной программки. А вирус, к слову, был непростой - с помощью него можно было вскрывать защиту сайтов с информацией. И вот 21 сентября 2017-го этот хакер решил опробовать вирус и попытался взломать сервер сайта правительства Кировской области. Правда, довести начатое до конца не сумел, так как сервер оказался хорошо защищенным от подобных атак.

Вычислили волгоградца сотрудники регионального УФСБ. Свою вину мужчина уже признал, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, где ему уже утвердили обвинительное заключение по статье «использование вредоносной компьютерной программы». Дело передали в суд. Грозит этому хакеру до 4 лет лишения свободы.

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