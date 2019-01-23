Известного волгоградского хирурга Андрея Реуцкого убил гололед у торгового центра

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-23T11:15:05+03:00

Врач скончался в больнице через неделю после падения на льду. Фото: личный архив героя публикации

Врач упал на обледеневшей дорожке у торгового центра и ударился головой, а через неделю умер

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В среду, 23 января, в Волгограде хоронят известного хирурга Андрея Павловича Реуцкого. Он ушел из жизни в расцвете сил неожиданно для родных и близких. Врач поскользнулся на льду на парковке торгового центра, упал, ударился головой, а спустя неделю умер в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи №25, в хирургическом отделении которой проработал 25 лет. Коллеги не смогли его спасти.

13 января Андрей Реуцкий поскользнулся на обледеневшем тротуаре у торгового центра «Стройград». Ударился головой и потерял сознание. На скорой его отвезли в родную больницу. Целую неделю врачи боролись за его жизнь. Но черепно-мозговая травма была слишком серьезной. 21 января 2019 года Андрея Павловича не стало. Он ушел из жизни на 55-м году жизни.

- Несчастный случай произошел на обледенелом участке на территории торгового центра, - рассказала «КП-Волгоград» помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. - По факту проводится доследственная проверка. Претензий пока ни у кого ни к кому нет, иначе бы мы уже возбудили уголовное дело.

Андрей Реуцкий - высококвалифицированный врач-хирург высшей категории. Он четверть века проработал в больнице №25, провел более тысячи сложных хирургических операций, спас немало жизней. Добросовестный и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь - так вспоминают о нем коллеги и пациенты. Любящий муж и прекрасный отец двух сыновей.

- Все мы потрясены случившимся, - говорит главный врач 25-й больницы Наталья Ляхова. - Искренне сочувствую родным, близким, коллегам в постигшем их и нас безграничном горе.

Прощание с Андреем Павловичем Реуцким пройдет в 14 часов 23 января 2019 года в ритуальном комплексе похоронного дома «Память» рядом с больничным комплексом.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Реуцкого.

Светлая память.