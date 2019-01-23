На севере Волгограда «десятка» перевернула грузовую «Газель»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-23T10:29:53+03:00

"Газель" перевернулась после того, как ее подрезала "десятка". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Поздно вечером во вторник на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда случилась довольно крупная авария, которую очевидцы принялись тут же фотографировать и выкладывать в соцсети. На обочине дороги, смяв металлический забор, на боку лежала «Газель». Перевозивший грузы фургон был изрядно помят, рядом врачи «скорой» осматривали пострадавших. Как позже сообщили в полиции, грузовичок перевернула обычная «десятка».

48-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Михайлова в сторону Костерина. напротив дома №6 он решил перестроиться в соседний ряд и подрезал «газель», которая ехала в этом же направлении в своем ряду. От удара «ГАЗ» перевернулся, в то время как в салоне «десятки» даже никто не пострадал.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в аварии пострадал 33-летний пассажир «Газели». С различными травмами мужчину увезли в больницу.